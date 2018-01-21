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Reyhanlı'ya 2 roketli saldırı daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine Afrin bölgesinden iki roketli saldırı düzenlendi.

21 Ocak 2018 Pazar 18:31
Reyhanlı'ya 2 roketli saldırı daha
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınlarında 2 roketli saldırıda bulundu.

İlk alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de 4 katlı bir evin çatısına roket isabet etti.Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Öte yandan, çevredeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.Hatay Valisi Erdal Ata da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesinde Afrin bölgesinden yapılan roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti.Vali Ata, hastane çıkışında yaptığı açıklama, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 5 farklı bölgeye roket alması sonucunda 37 kişinin yaralandığını, 31'inin ayakta tedavi edildiğini söyledi. 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

BUGÜNKÜ SALDIRILARDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 32 KİŞİ YARALANDI

Bugün Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 2 roketli saldırı daha yapılmış, yapılan saldırılarda Suriyeli 1 kişi yaşamını yitirmiş 2'si ağır 32 vatandaş da yaralanmıştı.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 18:31
  1. Zeytin Dalı Harekatı
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