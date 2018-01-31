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Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü.
31 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
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