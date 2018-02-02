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Reyhanlı'dan acı haber! Şehit sayısı arttı

Bugün terör örgütü PYD/PKK'nın Reyhanlı'ya yaptığı roketli saldırı sonucunda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:41
Reyhanlı'dan acı haber! Şehit sayısı arttı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik de 2 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Son dakika haberine göre, Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırıya hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

 KİLİS'E 3 ROKET

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 23 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.

Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.

Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Terör örgütü mensuplarınca bugün atılan roketlerden birinin Fidanlık Mahallesi'ndeki sanayi sitesine düşmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Rifat Sinirli (69) tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçi emeklisi olduğu öğrenilen Sinirli'nin tesadüfen olay yerinden geçtiği öğrenildi. Tedavileri süren 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:41
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