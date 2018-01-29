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Reyhanlı'da LPG istasyonuna roketli saldırı!

Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki bölgeden ateşlenen roket Reyhanlı'da bir LPG istasyonuna düştü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:05
Reyhanlı'da LPG istasyonuna roketli saldırı!

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesindeki töreristler tarafından ateşlenen roket, Gültepe Mahallesi'ndeki bir LPG istasyonunun yakınına düştü. Roketli saldırıda çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bir araç zarar gördü.

Can kaybı ve yaralanan olmazken, olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

KİLİS'E DE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, YPG/PKK kontrolündeki Afrin'den atıldığı tahmin edilen roket, Kilis'in Öncüpınar Mahallesi ile Şeyh Muhammed Tepesi arasındaki zeytin bahçesine isabet etti. İlk bilgilere göre ölen ve yarala

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 16:05
  1. Reyhanlı saldırısı
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