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Reyhan Küçük yüzme finallerinde madalya alamadı

Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda (Deaflympics 2017) Türkiye adına yarışan Reyhan Küçük, kadınlar 200 metre kurbağalamada 6. oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:43
Reyhan Küçük yüzme finallerinde madalya alamadı

Deaflympics Samsun 2017’de yüzme müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki müsabakalara yerli ve yabancı seyirciler büyük ilgi gösterdi. Kadınlar 200 metre kurbağalamada finalde yarışan Türk Sporcu Reyhan Küçük, 2:44.52 saliselik derecesiyle 6. oldu.

Oyunlarda ilk kez milli formayı giyen 16 yaşındaki sporcu, ilk 3 turda 2. sırada yarışı devam ettirse de son turda yavaşlayınca müsabakayı madalya alamadan tamamladı.

Yarışmayı Belaruslu Aksana Petrushenka 2:25.90’lık derecesiyle kazanırken, Rus Kristina 2., Polonyalı Julia’da 3. oldu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:43
  1. Türkiye
  2. Samsun
  3. Belarus
  4. Polonya
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