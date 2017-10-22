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Rex Tillerson: Derhal Irak'ı terk edin

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinde, 'Şii militanları Irak'ı terk etmeli' diye konuştu.

22 Ekim 2017 Pazar 21:43
Rex Tillerson: Derhal Irak'ı terk edin

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı açıklamada Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan İran destekli militanların, Irak'ı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; "Şii militanları Irak'ı terk etmeli" diyen Tillerson, bölgedeki tüm yabancı grupların bölgeyi terk edip Irak'ın yeniden inşasına izin vermeleri gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 21:43
  1. rex tillerson
  2. iran
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Tamam önden buyurun siz terkedin önce... iranı ıraka siz hakim kıldınız. Şimdi pkk ya ihale etme çabasındasınız bunu görüyoruz. Irakın sahibi gibi bu ne KÜSTAHLIK.
  • Yalan ve takiyye Yalan ve takiyye 3 sa önce
    Yalan ve takiyye,Türkiye nin Başika daki üssünü çekemeyenler,Iran ın haşdi şabi canavarlarına anca bu kadar ses çıkarıyor,daeş sonrası otorite boşluğunu onların doldurmasına göz yumuluyor...
  • alaettin alaettin 5 sa önce
    GAVURA BAKÖNCE SEN SOYUN
  • YalnizYalniz6 sa önce
    Onlara inananlar CHP,HDP be yanciklari
  • iran abdcumhuriyeti....iran abdcumhuriyeti....7 sa önce
    Yanitürkçesişu....kendiitlerinesaldirdemişti..şimdide hoştdiyor...
  • YurtYurt7 sa önce
    Bu hale Irak'i kim getirdi Amerika getirdi.Amerika hem Iraktan hemde Suriyeden defolup gitsinSimdi o hain Amerika Turkiye ye savas acmis durumda
  • FerhatFerhat8 sa önce
    Tabi milisler iraki ve suriyeyi terk etsinler sizde iraki ve suriyeyi bölüp parcalayin.
  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    Bu adam dışişleri bakanı görevi düzmece adam petrol kartelinin adamı.....Amerikaorada ne için varsa o da onun için var.
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ11 sa önce
    REX.DERHAL TERK ET BAŞINA PARK ET.
  • alaettin alaettin 11 sa önce
    boş dönmesin bari
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