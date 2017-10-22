Rex Tillerson: Derhal Irak'ı terk edin
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinde, 'Şii militanları Irak'ı terk etmeli' diye konuştu.22 Ekim 2017 Pazar 21:43
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı açıklamada Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan İran destekli militanların, Irak'ı terk etmeleri gerektiğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; "Şii militanları Irak'ı terk etmeli" diyen Tillerson, bölgedeki tüm yabancı grupların bölgeyi terk edip Irak'ın yeniden inşasına izin vermeleri gerektiğini belirtti.
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