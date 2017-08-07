Rex Tillerson açıkladı: ABD Rusya'ya 1 Eylül'de karşılık verecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştiği Filipinler'in Başkenti Manila'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tillerson, Rusya'nın ülkedeki Amerikan diplomat sayısını 755 kişi azaltma kararına 1 Eylül'de karşılık vereceklerini söyledi.

Cevabın ne şekilde olacağının henüz netleşmediğini açıklayan Tillerson konuyu Lavrov ile yaptığı görüşmede kendisine ilettiğini belirtti.