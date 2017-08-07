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Rex Tillerson açıkladı: ABD Rusya'ya 1 Eylül'de karşılık verecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya'nın  ABD'li diplomat sayısını 755 kişi azaltması hamlesine 1 Eylül'de cevap vereceğini söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:33
Rex Tillerson açıkladı: ABD Rusya'ya 1 Eylül'de karşılık verecek

ABD  Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştiği Filipinler'in Başkenti Manila'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tillerson, Rusya'nın ülkedeki Amerikan diplomat sayısını  755 kişi azaltma kararına 1 Eylül'de karşılık vereceklerini söyledi.  

Cevabın ne şekilde olacağının henüz netleşmediğini açıklayan Tillerson konuyu Lavrov ile yaptığı görüşmede kendisine ilettiğini belirtti. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:33
  1. Rex Tillerson
  2. Sergey Lavrov
  3. ABD
  4. Rusya
  5. Manila
  6. Filipinler
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