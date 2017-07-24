Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
Geçen hafta gerçekleşen kabine revizyonunun ardından ilk Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplandı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
Kabinedeki revizyonun ardından yeni bakanlar kurulu, bugün Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Bugünkü toplantıda, gündemdeki konuların yanısıra başbakan yardımcılarının görev alanları da belirlenecek. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamayı yapacak isim de yeni Hükümet Sözcüsü olacak.