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Reuters saniye saniye görüntüledi… Olay fotoğraflar geldi!

Çarpışmayla ellerindeki tuttuğu kalkanlarla yoldan çekilmeyen göstericiler yere düştü, polis protestocuları gözaltına aldı. Reuters tarafından saniye saniye görüntülenen başkent Caracas'taki olayda, molotofkokteyli isabet eden bir polis aracının yandığı da görülüyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
Reuters saniye saniye görüntüledi… Olay fotoğraflar geldi!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, sokaklarda yine çatışma var. Nisan ayından bu yana gösterilerde 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede bir kez daha sokağa çıkan binlerce muhalif, başkent Caracas'ta polisle karşı karşıya geldi.

Bir polis aracı, yola barikat kuran ve ellerindeki kalkanlarla direnen protestoculara çarptı. Reutershaber ajansı tarafından saniye görüntülenen olayın ardından polis yere düşen göstericileri gözaltına aldı.

Protestocuların attığı bir molotofkokteyli ise başka bir polis aracının alev almasına neden oldu.

Polisin biber gazı kullandığı çatışmalarda, protestocular sapanlarla taş attı.

Kamyonu pusuya düşürüp soydular

Çalkantılı aylar geçiren ülkede çekilen bir görüntü ise, ekonomik çöküşün geldiği noktayı gözler önüne serdi. Birçok ürünün bulunamadığı Venezuela'da, ellerinde silah olan bir grup motosikletli, yolda takip ettikleri şeker kamyonunu pusuya düşürüyor. Aracı molotofkokteyli atarak durduran grup, şoförü aşağı indiriyor.

Mad Max filmini hatırlatan görüntülerde kamyon anında yağmalanıyor.

Enflasyon yüzde 1600

Enflasyon oranının yüzde 1600'e çıktığı Venezuela'da, halk gıda, ilaç, süt gibi temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

Hugo Chavez'in yerine geçen Nicolas Maduro'nun Mart ayı sonunda parlamentoyu devre dışı bırakan adımı atması, ülkedeki gösterilerin fitilini ateşledi. Karar daha sonra geri çekilse de kalabalıkların öfkesi dinmiş değil. 

Trump'tan sembolik referanduma destek

Muhalifler, son olarak hafta sonu 7 milyon kişinin oy kullandığı sembolik bir referandum düzenledi. Söz konusu oylama, 30 Temmuz'da Başkan Maduro'nun kurucu meclis oluşturmak için gitmeyi hedeflediği referanduma yanıt olarak hayata geçti.

 Sandığa giden yedi milyon seçmenden yüzde 95'i Maduro'nun anayasanın yeniden yazılmasını sağlayacak teklifine karşı oy verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla Maduro'yu topa tuttu ve referanduma desteğini açıkça ilan etti. ABD lideri Trump, Maduro'nun 30 Temmuz planının başarılı olması halinde Washington'ın çok güçlü ve süratli ekonomik adımlar atacağı uyarısını yaptı.

Nicolas Maduro, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada "Bundan daha fazla demokrasi imkansız" demişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
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