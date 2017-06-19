ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD'nin gönderdiği silahlar, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından fotoğraflandı.

Fotoğraflarda uzun menzilli keskin nişancı tüfeği, gözetleme dürbünü ve zırhlı araçlar göze çarpıyor. Bir başka fotoğrafta ise, uçurulan bir insansız hava aracı var.

Rakka kuşatmasında YPG ile birlikte hareket eden Pentagon, şimdiye kadar 130 TIR'a yüklenmiş zırhlı araç ve askeri mühimmatı teröristlere verdi. Geçen haftaki son sevkiyat, Irak üzerinden Suriye'ye geçen TIR'ların Rakka çevresine gitmesiyle gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in kalesi Rakka'nın geri alınmasında bir diğer terör oluşumu YPG ile işbirliğine geçen ay imza atmıştı.

YPG'ye verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet Kalaşnikof, 6 bin adet makineli tüfek, 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alıyor. Ayrıca, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve 1000 adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da listede. Değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de terör örgütüne ulaştırılacak.

ABD KABUL ETMEDİ

Türkiye, başından beri Washington'dan Rakka operasyonunun birlikte yapılmasını istiyordu. Ankara, YPG'ye verilen silahların Türkiye'ye karşı da kullanılacağını defalarca ABD'ye iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde de konu gündeme geldi ancak Donald Trump YPG kararından vazgeçmedi.

TÜRKİYE VURMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak geçen hafta yaptığı açıklamada, "Şu anda ben Amerika’nın PYD’ye ve YPG’ye yaklaşım tarzını hiç şık bulmuyorum. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Kaldı ki, Amerika’nın askerleri, subayları bu terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar. Amerika bunlara çok ciddi miktarda ne yazık ki silah vermiştir. Bunların içinde ağır silahlar vardır, hafif silahlar vardır, miktarı çok çok fazla" demişti.

Erdoğan, Suriye tarafından gelecek en ufak bir tacizde Türkiye'nin kimseye danışmadan yanıt vereceğini de ilan etmişti.