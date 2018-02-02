Güney Afrika'da bir altın madeninde mahsur kalan 955 işçi sağ salim yeryüzüne çıkarıldı. Elektriklerin kesilmesiyle toprağın altında kalan işçileri kurtarmak için büyük bir operasyona girişildi.Çarşamba gecesinden bu yana kurtarılmayı bekleyen işçilere bu sabah ulaşıldığını Reuters haber ajansı son dakika koduyla duyurdu.