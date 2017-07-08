Reuters'tan Erdoğan fotoğrafına düzeltme
İlk geçtiği karede Cumhurbaşkanı ile ABD lideri arasındaki görüşmede Kanada Başbakanı Trudeau'nun da yer aldığını belirten uluslararası ajans, daha sonra yanlışlığı düzeltti.08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:36
Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yanına gelen ABD lideri Donald Trump bir süre sohbet etti.
Uluslararası haber ajansı Reuters, görüşmenin fotoğrafını geçen ilk ajans oldu. Fotoğraf altında ise Erdoğan ve Trump arasında yer alan kişinin Kanada Başbakanı Justin Trudeau olduğu yazıyordu.
Reuters, hatanın anlaşılmasıyla daha sonra bir düzeltme metni yayınladı. Fotoğrafı ikinci kez servis eden ajans, karede Kanada Başbakanı'nın yer almadığını aktardı.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Trump'ın arasındaki kişinin Cumhurbaşkanı'nın İngilizce çevirmeni olduğunu bildiriyor.