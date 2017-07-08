Reuters'tan Erdoğan fotoğrafına düzeltme

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yanına gelen ABD lideri Donald Trump bir süre sohbet etti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, görüşmenin fotoğrafını geçen ilk ajans oldu. Fotoğraf altında ise Erdoğan ve Trump arasında yer alan kişinin Kanada Başbakanı Justin Trudeau olduğu yazıyordu.



Reuters, hatanın anlaşılmasıyla daha sonra bir düzeltme metni yayınladı. Fotoğrafı ikinci kez servis eden ajans, karede Kanada Başbakanı'nın yer almadığını aktardı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Trump'ın arasındaki kişinin Cumhurbaşkanı'nın İngilizce çevirmeni olduğunu bildiriyor.

