Reuters duyurdu! Türk ordusu operasyona hazır

Suriye muhaliflerine yakın olduğu bilinen Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, askeri güçlerin bölgeye son 24 saat içerisinde giriş yaptığını ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan Azez kentinin güneyine doğru gittiklerini belirtti.

Azez'in güneyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrol ettiği alanlar bulunuyor.

YENİ OPERASYON HAZIRLIĞI

Gözlem örgütü, askeri takviyelerin Türk güçler ve Suriyeli müttefikleri tarafından YPG'ye, Suriye'nin kuzeybatısında yapılacak yeni ortak operasyon hazırlıklarının bir parçası olduğunu iddia etti. YPG'nin kontrol ettiği esas kısım Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunuyor.

ŞU AN İÇERİDELER

Türkiye destekli gruplardan bir muhalif, Ankara'nın takviye güç gönderdiğini doğruladı. Liwa al-Mutasem grubundan Mustafa Sejari, "Türk güçler şu an Suriye'nin içinde ... dün geceden bu yana bölgeye giren çok büyük takviyeler var" dedi.

Türkiye'nin, Suriye ile olan sınırında Kürtlerin toprak kazanımına olan muhalefeti, ABD'nin bölgedeki politikalarını karıştırdı. Washington, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede YPG ve müttefiklerini destekliyor.