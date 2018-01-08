Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Reuters duyurdu! Trump 'silah satın' talimatı verdi

Trump'dan yabancı ülkelere silah satış kurallarının gevşetilmesi için tüm diplomatlara silah satışlarına müdahil olma konusunda talimat

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:54
Reuters duyurdu! Trump 'silah satın' talimatı verdi

Reuters'ın haberine göre, ABD yönetimi, silah satışları için her daim devrede olmalarıyla bilinen ABD'li askeri ataşelere ve üst düzey diplomatlara bugüne kadarki çabalarının da ötesine geçerek silah satışlarının önemli oradan artması için talimat verilecek.

Reuters'in görüştüğü ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın 'Amerikan malı al ve aldır' politikası çerçevesinde en erken şubat ayında bir açıklama yapacağını söyledi. Açıklamada, yabancı ülkelerin Amerikan yapımı silah, cephanelik, teçhizat almalarına yönelik ihracat kurallarının gevşetilmesine için tüm hükümet çapında tam teşekküllü seferberlik ilan edecek.

ABD Başkanı'nın böyle bir talimat verme yetkisinin olduğunu belirten habere göre, Trump, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, savaş gemilerinden toplara uzanan silah satış seferberliğiyle 2016 seçim kampasındaki vaatlerinden birini —yurtdışına daha çok mal ve hizmet satarak son 6 yılın rekoru olan 50 milyar dolarlık ticaret açığını azaltma- tutabilmeyi hedefliyor. Trump aynı zamanda Çin ve Rusya'daki silah şirketleriyle kıyasıya rekabet içindeki Amerilen şirketlerinin baskısı altında.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, plan kapsamında ABD'nin yabancı ülkelerdeki askeri ve ticari ateşelerinin seferber edilmesinin yanısıra Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) de elden geçirilecek.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 17:54
  1. Reuters
  2. ABD yönetimi
  3. silah satışlar
  4. Donald Trump
  5. Amerikan yapımı silah
  6. cephanelik
  7. teçhizat
  8. insansız hava araçları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sert maçta Bursaspor farka koştu
    1. Sert maçta Bursaspor farka koştu
    2. Evini uyuşturucu tarlasına çeviren..
    3. Kadıköy’de silahlı kavga: 2 yaralı
    4. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    5. FETÖ'nün okulunda gizli oda ortaya çıktı
    6. Galatasaray'da renkler belli oldu
    7. THY, 2017'de 68,6 milyon yolcu taşıdı
    8. Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
    9. Dünya giyim devine 'ırkçılık' tepkisi
    10. Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    11. FETÖ okulunda şoke eden manzara! Ayrı..
    12. TFF'den VAR için flaş karar!..
    13. Ünlü ismin cenazesinde büyük ayıp!..
    14. Kamerunlu aile oğullarına Recep Tayyip..
    15. Volkan Şen'e ikinci kez kapı gösterildi
    16. Marmara'da korkutan deprem!
    17. Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını..
    18. İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen..
    19. iPhone'unuzun hızını böyle test edin
    20. Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...