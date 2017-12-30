Reuters duyurdu! Rusya gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor

Reuters haber ajansı, füzetestleriyle dünyanın ödünü koparan Kuzey Kore'ye Rus tankerlerinin uluslararası ambargoyu delerek petrol taşıdığını özel haberiyle duyurdu.

Ajansa konuşan iki Batı Avrupa güvenlik kaynağı, dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya'nın gemilerle Pyonyang yönetimine son aylarda en az üç kez akaryakıt götürdüğünü söyledi. Kaynaklardan biri, "Rus deniz araçları Kuzey Kore gemilerine deniz üstünde birçok noktada petrokimya ürünleri aktardı" dedi.

Tankerlerin hareketlerinin uydu görüntüleri ile tespit edildiğini dile getiren kaynaklar, Slavyanka limanını işaret ediyor. Söz konusu liman, Kuzey Kore'ye komşu Rusya kenti Vladivostok yakınlarında.

Belgelere göre, 15 Ekim tarihinde Vityaz isimli tanker 1600 ton petrolle limandan ayrıldı.

Haberde Rus hükümetinin resmi olarak adım atmasa da Rus deniz araçlarının Ekim ve Kasım ayları içerisinde sefer yaptığı belirtildi. Rus tankerlerinden Ekim ayı içerisinde petrol alan Kuzey Kore gemilerinden birinin adı Sam Ma 2.

Reuters'ın haberi üzerine Rusya dışişleri ve gümrük bakanlıkları herhangi bir yorum yapmadı. Gemilerden birinin sahibi ise petrol kaçakçılığı haberlerini reddetti.



Yıl sonunda bir kez daha ilan ettiler

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, bugün geçtiği yıl sonu duyurusunda Pyongyang yönetiminin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini dünyaya ilan etti.

Açıklamada Kuzey Kore'nin hedefinin kesin olduğu ve mevcut politikasında hiçbir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

BM bu ay içinde sınırladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Aralık ayı içinde Kuzey Kore'ye petrol ihraç etmeyi tamamen yasaklayan tasarıyı kabul etmişti. Oylamada Pyongyang'ın müttefikleri Çin ve Rusya da tasarıya destek vermişti.

Güney Kore, Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı bir gemiye el koyduğunu dün açıklamıştı. 19 Ekim'de el konulan Lighthouse Winmore adlı gemide, 600 ton petrol ürünü bulunmuştu.

Akaryakıt, ağır BM yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin en önemli ihraç kalemini oluşturuyor. Son yaptırımlarla ülkeye yıllık 500 bin varil petrol ürünleri, 4 milyon varil de ham petrol ihracatı sınırı getirildi.

Kuzey Kore öfkeden deliye döndü

2017 içerisinde 20'yi aşkın füze testi gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, BMGK'da kabul edilen yeni yaptırımları 'savaş sebebi' olarak gördüğünü ilan etti.



Pyongyang'ın öfkesinden, BMGK'da yaptırımlara oy veren ülkeler de nasibini aldı. Bu ülkeler arasında Kuzey Kore'nin en önemli müttefikleri Rusya ve Çin de yer alıyor. Pyongyang, yaptırımlara oy verenlerin bedelini ödeyeceği ve Kuzey Kore'nin gazabıyla karşı karşıya kalacağı tehdidini savurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor. ABD, bunun üzerine harekete geçerek son yaptırım paketini BM'ye taşıdı.



Durdurulamıyor

Kim'in ilk kıtalararası balistik füze denemesi ise, bu yıl Temmuz ayındaydı. Eylül ayındaki ikinci testte ateşlenen füze 3 bin 700 kilometre mesafe kat etti ve Japonya'nın üstünden geçti.

Eylül ayındaki hidrojen bombası testi de, bölgede 6.3 büyüklüğünde bir depreme yol açtı. Hidrojen bombası, birçok şehri aynı anda yok etme potansiyeline sahip.

Trump'ın hayal kırıklığı

ABD Başkanı Donald Trump, krizin başlangıcından bu yana Kim'i Çin üzerinden baskı yaparak durdurmaya çalıştı ancak bu plan başarısız oldu. Trump son olarak dün yazdığı Twitter mesajında "SUÇ ÜSTÜ yakalandı – Çin’in Kuzey Kore’ye petrolün gitmesine izin vermesinden çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu, böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamaz" ifadesini kullandı.