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Reuters duyurdu... İstanbul'dan geçti...

Baltık Denizi'nden aylar önce yola çıkan Krasnodar isimli denizaltı, bu sabah saat 06.00 sularında boğaza giriş yaptı. Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının fotoğraflarını Reuters dünyaya servis etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:45
Reuters duyurdu... İstanbul'dan geçti...

Rusya'ya ait denizaltı ve savaş gemisi, bu Sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Reuters foto muhabiri Murad Sezer'in kadrajına aldığı Krasnodar adlı denizaltı, sabah 06.00 sularında boğaza giriş yaptı ve Karadeniz'e doğru seyrediyor.

Baltık Denizi'nden aylar önce yola çıkan dizel elektrikli denizaltı, Rusya'nın Karadeniz filosuna katılacak.

Krasnodar'ın önceki aylarda İngiltere açıklarından geçişinde tansiyon hayli yükselmişti

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:45
  1. Rusya
  2. KARADENIZ
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