Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Reuters duyurdu... Barzani'nin kaynakları eriyor

Reuters haber ajansı, Barzani'nin kaynaklarının kesildiğini duyurdu.

22 Ekim 2017 Pazar 17:17
Reuters duyurdu... Barzani'nin kaynakları eriyor

Reuters haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na gelen ham petrol miktarının yaklaşık 3'te bir oranına düştüğünü bildirdi. Reuters iki nakliyeciye dayandırdığı haberinde günlük 600 bin varil olan ham petrol sevkiyatının yaklaşık 200-250 bin varile düştüğünü belirtti.

Düşüş geçen Çarşamba günü Irak ordusunun Kerkük ve çevresini IKBY'nin silahlı gücü olan peşmergeden geri almasının ardından yaşandı. Reuters, Irak Petrol Bakanlığı yetkililerinin petrol üretiminin Pazar günü itibariyle normal seviyeye döndürüleceğini umut ettiklerini söyledi. Ancak bölgeden kaynaklar üretimin hâlâ düşük olduğunu kaydediyor.

Kerkük'ten çıkarılan petrolün ihraç edilmesiyle sağlanan gelirler IKBY için önemli bir finansal kaynaktı. Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu. Bunların içinde petrol sahaları da vardı.

Ancak Irak ordusu ve müttefiklerinin geçen hafta yaptığı ve 48 saat süren operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

REFERANDUMLA TIRMANAN GERİLİM

IKBY'nin Eylül ayı sonunda düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti. Referandumun Kerkük'te de düzenlenmesine tepki gösteren Bağdat yönetimi, bu kentin kontrolünün IKBY'nin elinden alınacağını ifade etmişti.

Referandum öncesinde BBC'ye konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani de "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 17:17
  1. Irak
  2. Mesud Barzani
  3. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  4. IKBY
  5. Türkiye
  • alaettin alaettin 5 sa önce
    ayağınakurşun sıkan adam intihar edecek yer arıyordukendi aradı kendi buldusıkıntın yangının bol olsun
  • Türkiye Türkiye 18 sa önce
    BETEROLSUN SİYONİST KÖPEĞİ . İNŞALLAH AÇ KALDIKLARI GÜNLERİDE GÖRÜRÜZ.
  • Turk ogluTurk oglu18 sa önce
    Hala 200 - 250bin varil gonderebiliyorsa hala bir seyler yapabiliyor demektir, tamamen tum faaliyetleri dondurmali,sinir kapilarida devredilmeli, havaalanlari kapatilip tum civil hava yollarini Kerkuk havaalanina yonlendirilmeli.
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı