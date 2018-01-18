Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu! Türk ordusu...

Afrin operasyonu için geri sayım sürerken, uluslararası medya bölgeden haber geçmeye başladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye-Suriye sınırından çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Osman Örsal imzasını taşıyan kareler, Reyhanlı'da sınırın sıfır noktasından.

Fotoğraflarda TIR'lardan indirilen çok sayıda tank ve yaşananlara ilgi gösteren insanlar yer alıyor. Bir askerin tankı cephe hattına dua ederek uğurladığı kare, dikkat çekiyor.

Afrin'in etrafını neredeyse tamamen saran Türk askeri sınırda teyakkuz halinde, yüzlerce tank ve zırhlı araç emir bekliyor.



Afrin toplarla dövülüyor! Toplantıyı hedef aldılar

Gece saatlerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin çevresindeki terör örgütü YPG hedeflerine top atışları yapıldı. Aktivistlerin paylaştığı fotoğraflarda, hasar alan binalar var.



Azez'deki ÖSO güçleri, YPG'li komutanların Kefr Cennah'taki toplantısına vurmak için havan saldırısı düzenledi.



Teröristler ise Mare ve Azez arasındaki Cibrin'e top mermileri ateşledi.

Aktivistler, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic yakınlarında da ÖSO ve YPG'liler arasında çatışmalar olduğunu bildiriyor. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, ABD'nin izniyle 2016 yazında Menbic'e yerleşmişti.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile temizlediği Cerablus-Azez arasında 3 bin kişilik ÖSO kuvveti harekata katılmak için hazır.

Sosyal medyadan kampanya yürüten YPG yandaşı terör hesapları büyük paniği gizlemeye çalışsa da, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı YPG'lilerin Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi durdurmak için harekete geçmesini istediğini aktarıyor.



Afrin'in etrafı kuşatıldı

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet koptu. Washignton'dan son yapılan açıklamalar aksi yönde olsa da Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birçok kez açıkladı.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.