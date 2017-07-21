Restore derken yıkılıp yeniden yapılıyor

1914 Yılında yapılan camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore çalışmaları başlatılmıştı. Ancak başlangıçta restore edileceği açıklanan caminin ahşap yapısı sağlam olmadığı öne sürülerek minaresi hariç tamamen yıkıldığı ve eskisine uygun olarak yeniden yapılacağı kaydedildi.Mahalle sakinleri de eski caminin küçük olduğunu ve cami hazır yıkılmışken uygun alanı da varken daha büyük bir cami yapılmasını talep ettiler.

Konuyu müteahhit firma yetkililerine ileten mahalle sakinleri, çözüm üretemeyince de bu konuda imza kampanyası başlattılar. Toplanılan imzalar bir dilekçeyle ilçe müftülüğüne teslim edilecek. İlçe Müftülüğü de toplanan imzaları dilekçesiyle birlikte Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ileteceklerini belirttiler. Mahalle sakinleri, ”Tarihi camimizin önce restore edileceği açıklandı. Ancak sonradan bir baktık ki cami tamamen yıkıldı ve yerine yenisinin yapılacağı açıklandı. Biz de eski camimiz zaten küçüktü ve her geçen gün çoğalan mahalle nüfusunu almıyor düşüncesiyle yeni caminin biraz daha büyük yapılmasını talep ettik. Ancak bize tarihi bir yapı olduğu için herhangi bir değişiklik yapılamayacağı söylendi. Biz de restore edilseydi tamam haklısınız, ama artık cami tamamen yıkıldı. Hazır yıkılmışken biraz daha büyük olarak yapılsın istiyoruz. Bu konuda İlçe Müftülüğüne başvurduk. Müftülük yetkilileri çalışmanın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışma olduğunu ve kendileriyle bir ilgisinin olmadığını beyan ettiler. Bizler de başlattığımız imza kampanyası sonrasında topladığımız imzaları bir dilekçe ile İlçe Müftülüğüne devrederek bu konuda kendilerinden destek istedik” dediler.