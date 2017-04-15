Ressam gibi resim yapmayı öğrendiler

İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde “Yeteneğini Açığa Çıkart” kampanyasıyla resim kursu açıldı. Ücretsiz resim kursuna çiftçi, ev hanımı, öğretmen ve sağlıkçılardan oluşan 20 kursiyer katıldı. Hafta içi her gün bir araya gelerek hem resim yapmayı öğrenen kursiyerler, hem de streslerini atmanın yolunu buldu. Kara kalem, yağlı boya, ışık, gölge, oran, kompozisyon kurma ve renk bilgisi konularında eğitim alan kursiyerlerden, 49 yaşındaki çiftçi Melikşah Gökalp’ın eserleri büyük ilgi görüyor.

Farklı yaş ve meslek grubundan 20 kursiyere bilgi ve deneyimini aktaran usta öğretici Ressam Murat İlik ,” İnönü Üniversitesi Resim İş bölümü mezunuyum. Çemişgezek Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine resim kursu açtık. Bilgi ve deneyimimi kursiyer arkadaşlarımızla paylaşmak istedim. Kursiyer arkadaşlarımızla çok güzel eserler ortaya çıkartıyoruz. Bazen kapalı atölyede, bazen de doğa ortamında resim çalışmaları yapıyoruz. Yağlı boya, sulu boya, guaj boya, kara kalem çalışmalarında arkadaşlarımıza yardımcı olmaktayım. Onlarda var olan yeteneklerini ortaya çıkartıyorlar. Yaptığımız bütün karakalem, yağlı boya resimlerimizi kurs sonunda Çemişgezekli hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız" dedi.

Çiftçi ressamlarla yarışacak seviyeye geldi

Kursa katılan bir çiftçinin becerisinin kendisini şaşırttığını belirten İlik, “Farklı meslek dallarına mensup kursiyerler arkadaşlarımız var. Özellikle çiftçilikle uğraşan Melikşah Gölkalp ağabeyimiz yoğun köy hayatının arasında kursumuza katıldı. Mahareti, ortaya koyduğu eserler adeta usta ressamlara taş çıkartacak cinsten. Daha önce resim konusunda eğitim almamış olan kursiyerimizin bu becerisi bizleri çok şaşırttı” diye bilgi verdi.

Yaptığı resimlerle dikkat çeken çiftçi Melikşah Gökalp ise, “Ben çiftçilikle uğraşmaktayım. Çemişgezek Halk eğitim Merkezi Müdürlüğünün resim kursu açacağını duydum. Resim sanatına merakım vardı. Başvurmayı düşündüm. Başladıktan sonra da kurs hocamızın bu konuda çok yetenekli bir hoca olduğunu görünce, kursa olan hevesim daha da arttı. Resim kursuna devam etmekteyim. İnşaallah seneye de kurs açılırsa yine kursa katılıp yeteneklerimi geliştirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Resim yapmaya ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Kursiyer Efide Yürük“Açılan kursumuza Kasım ayından beri geliyoruz.Normalde 8-5 saatleri arasında yoğun bir tempoyla çalışıyorum ama akşam saat beşten sonra yediye kadar sekize kadar kursta bulunmaktan hiç yorulmadım. Hatta günün yorgunluğunu kurs sayesinde atıyoruz. Murat hocamızla çok uzun olmayan bir süredir çalışıyoruz ama çok yol kat ettik. Bize çok yardımcı oldu”şeklinde ifade etti.