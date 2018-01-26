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Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni sol beki İspanya'dan

Galatasaray, sol bek transferi için Real Betis forması giyen Rıza Durmisi'ye teklif götürdü.

26 Ocak 2018 Cuma 01:27
Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni sol beki İspanya'dan

Galatasaray'ın bir numaralı gündem maddesi olan sol bek transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Teknik direktör Fatih Terim'in, Real Betis forması giyen Rıza Durmisi'yi istediği belirtildi. Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncunun menajeriyle temasa geçen sarı kırmızılılar, genç sol bekten istediği cevabı alamadı. 5 yıllık kariyer planında Türkiye'nin olmadığını belirten 24 yaşındaki oyuncu, teşekkür ederek teklifi geri çevirdi.

Kaynak:beİN SPORTS

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 01:27
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