Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık seçimini Uhuru Kenyatta kazandı

2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Kenyatta, yüzde 54.3 oy alırken en yakın rakibi Raila Odinga yüzde 44,7'de kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Kenyatta bir "birlik" çağrısında bulundu ve muhaliflerine seslendi:

"Size elimi uzatıyorum… Hepimiz aynı cumhuriyetin vatandaşlarıyız."

Muhalifler sonucu reddederek seçim sürecinin "maskaralık" olduğunu öne sürse de uluslararası gözlemciler Kenyatta'nın zaferinin geçerli olduğunu kabul etti.

Uhuru Kenyatta, seçimin "özgür, adil ve güvenilir" olduğunu söyledi.

Gözlemciler, 10 yıl önceki tartışmalı seçimde olduğu gibi çatışmaların yaşanmasından endişeleniyordu. O dönemki çatışmalarda bin 100 Kenyalı ölmüş, 600 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Raila Odinga'nın başkanlık yarışını kazanmak için verdiği dördüncü ve muhtemelen sonuncu mücadelenin de sonuçsuz kaldığını söyleniyor:

"Anketler çok çekişmeli bir yarış olacağını gösteriyordu, ama yanıldılar. Odinga'yı destekleyen ittifakın oyları Kenyatta'nın yeniden seçilmesini önleyecek seviyede değildi.

"Odinga seçim kampanyası boyunca kendini değişimin adayı olarak gösterdi, İncil'deki Yuşa olduğunu öne sürdü ve Kenyalıları vaat edilen topraklar olan Kenan Diyarı'na (Antik Filistin toprakları) götürme sözü verdi.

"Ülke çapında mitingler düzenleyip binlerce kişiyi sokağa çıkarsa da sonunda seçmenlerin çoğu kendisini seçmedi ve Kenyatta'nın ülkeye sunduğu dönüşüm vizyonunu tercih etti.

"Bu seçim aynı zamanda Kenyatta ve Odinga aileleri arasında kökü Kenya'nın bağımsızlığına kadar giden siyasi rekabetin kazananını belirlemiş oldu. Kazanan bir kere daha Kenyatta kampı."