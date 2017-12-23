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Yeni yıldan itibaren vergi indirimi başlıyor

Maliye Bakanlığının vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:45
Yeni yıldan itibaren vergi indirimi başlıyor

Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 1 Ocak'tan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek.

HESAPLANAN İNDİRİM TUTARI 1 MİLYON LİRADAN FAZLA OLAMAYACAK.

Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek.

VERGİ İNDİRİMİNDEN NASIL FAYDALANABİLİRİZ?

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) bin Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı var.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:45
  1. Maliye Bakanlığı
  2. Gelir Vergisi Tebliği
  3. vergi indirimi
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