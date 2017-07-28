Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 20 zam geliyor

Bakanlar kurulu, bazı ülkelerden ithal edilecek bazı motosikletlere yüzde 20 ek gümrük vergisi koyma kararı aldı. Karar Resmi Gazete'de yayılandı.

Buna göre ülkeler; “en az gelişmiş ülkeler”, “özel teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler” “gelişme yolundaki ülkeler” ve “diğer ülkeler” başlıkları altında toplandı.



Sayılan ülkeler menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosiklet ve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Öte yandan bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen ek gümrük vergisi uygulama kararı verildi.