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Resmi gazetede yayımlandı! O siteler kapatılıyor

İnternette kişilerin açık rızası olmadan telefon numaralarını bulmaya yarayan veya numara isminden kişilere ulaşma imkanı veren siteler kapatılıyor

25 Ocak 2018 Perşembe 11:43
Resmi gazetede yayımlandı! O siteler kapatılıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı'na göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösteren ve açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalar kapatılıyor.
Konu ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na gelen ihbar ve şikayetleri değerlendiren Kurul, çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon bilgisine, telefon sorgulandığında isim bilgisine ulaşılmasını sağlayan bir çok uygulama ve internet sitesinin faaliyette bulunduğunu tespit etti.

DERHAL DURDURULMASI...

Bu hizmetin verilebilmesi için öncelikle ilgili kanundaki veri işleme şartlarına sahip olunması gerektiğine ve ayrıca yine ilgili kanundaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurul, kanunda ve mevzuatta dayanağı bulunmaksızın kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamaların faaliyetinin derhal durdurulması gerektiği kararını verdi.

Bu site ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi durumunda erişimin engellenmesi adına gerekli kurumlara başvurular yapılacak. Ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği dikkate alınarak ilgili kanun çerçevesinde bu internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacak. (Habertürk)

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:43
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