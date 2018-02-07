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Bakanlıklarda önemli atamalar! Resmi gazete'de yayımlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:09
Bakanlıklarda önemli atamalar! Resmi gazete'de yayımlandı

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı.

Ekonomi Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Özcan Dönmez, İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Filiz Köseyener getirildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:09
  1. Resmi Gazete
  2. atama

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