Bakanlıklarda önemli atamalar! Resmi gazete'de yayımlandı

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı.

Ekonomi Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Özcan Dönmez, İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Filiz Köseyener getirildi.