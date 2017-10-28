Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ehliyet ve pasaport işlemleri 2018'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek olan pasaport ve ehliyet işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yine Emniyet Genel Müdürlüğü yürütecek.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:46
Ehliyet ve pasaport işlemleri 2018'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2018’E KADAR UZATILDI

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Ocak 2018'e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı kanuna eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği, bu sürenin uzatılmasında Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:46
  1. ehliyet
  2. Pasaport işlemleri
  3. Sürücü belgesi
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü
  5. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni akademik yılın açılış dersi bakan Demircan'dan
    1. Yeni akademik yılın açılış dersi bakan..
    2. 13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira..
    3. Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu
    4. Bir ilk yaşandı, Trump'tan 29 Ekim...
    5. Eskişehir'de kamyon otobüsle çarpıştı:..
    6. Dr. İhsan Şenocak açığa alındı.....
    7. O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri..
    8. FETÖ’de kılıçlar çekildi… Bu kareleri..
    9. MEB personeline diksiyon eğitimi verildi
    10. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın..
    11. Bunalıma girdi, pompalıyı ateşledi
    12. Başbakan Yardımcısı Şimşek:..
    13. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız..
    14. Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43..
    15. 51 terörist öldürüldü, komandolar..
    16. Konutta en yaşlı o ilçe oldu
    17. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet ve..
    18. Afgan heyetinden Büyük Birlik..
    19. Döviz borcu olanlar ne yapacak?
    20. Alex de Souza'dan açık kapı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var