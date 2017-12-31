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Erdoğan onaylamıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı! 2018 yılı...

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

31 Aralık 2017 Pazar 12:12
Erdoğan onaylamıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı! 2018 yılı...

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek
verildi.

Öte yandan genel bütçenin gelirleri 684 milyar 402 milyon 835 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 89 milyar 501 milyon 691 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de 4 milyar 673 milyon 105 bin lira olarak tahmin edildi.

Resmi Gazete'nin diğer mükerrer sayısında da 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 12:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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