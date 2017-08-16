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Resmi Gazete'de açıklandı: İşte yardımcısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığına Mehmet Karabay atandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:36
Resmi Gazete'de açıklandı: İşte yardımcısı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığına, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Karabay'ın atanması uygun görüldü.

Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74'üncü maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince yapıldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:36
  1. aile ve sosyal politikalar bakanı
  2. Mehmet Karabay
  3. SİYASET Haberleri
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