Resmi açıklama! Galatasaray'dan dev işbirliği

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bilgilendirme yapan Sarı-Kırmızılılar, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’nin köklü ve başarılı spor kulübü Galatasaray ile dünyanın ilk ve öncü dijital operatörü Turkcell arasında iş birliği anlaşmasına imza atılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray Spor Kulübü COO’su Ali Öğüdücü’ün katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 11:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek."