Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı tarih yazdı

3. Balkan Şampiyonası'nda Serbest Stil Yıldız Milli Takımı da 9 altın, 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

42 kiloda Adem Uçkun, 46 kiloda Halil Gökdeniz, 50 kiloda Hafız Can Hasdemir, 54 kiloda Mazlum Akyol, 63 kiloda Ahmet Salim Yiğit, 69 kiloda İbrahim Şamil Özak, 76 kiloda Muhammed Yıldırım, 85 kiloda Yunus Can Küçük, 100 kiloda Mustafa Durur 'altın madalya' kazanırken, 58 kiloda da Emre Kural 'gümüş madalya'nın sahibi oldu.

Kadınlarda ise milli takım 6 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile takım halinde Balkan şampiyonu oldular.

"Madalya kazanan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın alınan sonuçlardan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Geçen hafta Bursa’da gençlerde elde ettiğimiz başarıları şimdi yıldızlarda elde ettik. Balkan şampiyonaları sporcularımızın tecrübe kazanmaları açısından son derece önem taşıyor. Burada mindere çıkan sporcularımız ileride inşallah bizleri olimpiyatlarda temsil edecekler. Alt yapı tüm branşlar için büyük önem taşıyor. Ve bizler belki de bu konuda en çok emek harcayan federasyonuz. Yıldızlar ve gençlerde elde ettiğimiz başarılar bunun açık bir göstergesidir. Bu konuda çalışmalarımız titizlikle sürecektir. Madalya kazanan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

İHA