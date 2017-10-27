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Okuldaki işinden kovulan uyuşturucu bağımlısı yeniden işe alındı

Uyuşturucu kullandığı ortaya çıktıktan sonra hizmetli olarak çalıştığı okuldan atılan M.Ç’nin yeniden işe alınması velilerin büyük tepkisine neden oldu.

27 Ekim 2017 Cuma 12:28
Okuldaki işinden kovulan uyuşturucu bağımlısı yeniden işe alındı

İzmir’in Bergama İlçesi’nde “uyuşturucu kullanmak” suçundan 1 yıl hapis cezası aldığının ortaya çıkmasının ardından hizmetli olarak çalıştığı ortaokuldan atılan M.Ç.’ye, 2 yıl sonra yeniden aynı okulda işe alındı.

‘PES ARTIK’

Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nde “hintkeneviri yetiştirmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçundan yargılanan M.Ç.’ye, 2013’ün nisan ayında 1 yıl hapis cezası kesildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Mahkemenin uyuşturucu kullandığını tespit ettiği M.Ç., daha sonra bir ortaokulda geçici hizmetli olarak işe başlatıldı. M.Ç., dönemin okul müdürü Ersin Sezen’i de darp etti. Veliler, görevlendirmenin iptali için dilekçeyle İzmir Valiliği’ne başvurdu, M.Ç. görevinden alındı. Ancak aradan geçen 2 yılın ardından M.Ç.’ye yeniden aynı okulda görev verilmesine veliler, “Uyuşturucu kullanan birinin okulda görevli olarak ne işi var? Pes artık” diyerek tepki gösterdi. Türk Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, o dönemde kaymakamın bu kişinin görevlendirilmesini iptal ettiğini anımsatarak, “O zaman da yine şu anki İlçe Milli Eğitim Müdürü görevde bulunuyordu. Müdür konuyu bilmesine rağmen nasıl oluyor da aynı kişi okulda hizmetli olarak görevlendiriliyor?” dedi.

‘SİCİL KAYDI TEMİZ’

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ise M.Ç.’nin adli sicil kaydının temiz olduğunu belirterek, “İŞKUR’dan müracaat edenler işe alınırken, biz adli sicil kâğıdı istiyoruz. Adli sicil kâğıdında da bu kişinin kaydı temiz çıkıyor. Temiz çıkmazsa zaten işe alınmaz. Burası bir köy okulu. Okulumuz kaloriferli bir okul. Okulun kaloriferini de herkese yaktıramıyorum” dedi.

Öte yandan, mahkemenin verdiği hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklamasını geri bıraktığı için M.Ç.’nin sabıka kaydının temiz göründüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:28
  1. Bergama İlçesi
  2. İzmir
  3. İŞKUR
  • alaettin alaettin 1 sa önce
    İYİ DE ESRARCİ BIRI N E TEMİZLİK SİCİLİ VEREN KİMBU ADAM BAŞKA İŞ YERKERİNDE ÇALIŞIR ANCAK OKUL L ARDABENZERİ ÇOCUK GENÇ TOPLULUGUBULUNAN YERLERDEASLA CALISTIRILMASİN
  • salihsalih1 sa önce
    mudurun cocugu o okulda okusa yineise alirmiydı ?asla.
  • YükselYüksel1 sa önce
    Dogru fakat Onun için izlenmesi gerekir ya da başka bir yerde istihdam edilebilirler. Bir sürü çocuğun eğitim gördüğü bir yerde değil bence.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    İlçe Milli Eğitim müdürü haklı uyuşturucudan sabıkalı biri dışında kimse yokmuş ki kaloriferi yakacak. ne yapsın Müdür.??**!!!..??
  • zaferzafer2 sa önce
    Şayet adam tövbe etmişse ne yapacaksınız?İşsizmi kalsın yapmış olduğu hatayı ömür boyu çeksin mi?nasıl kazandıracaksınız topluma? Allah yar ve yardımcınız olsun?
  • Ömer gencÖmer genc2 sa önce
    Tamamen kasten yapılmış bir durum.Reis yalnız Adam..
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