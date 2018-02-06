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Resmen ölüm yağdı! Onlarca sivili katlettiler

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısında 30 sivili daha katletti.

06 Şubat 2018 Salı 14:46
Resmen ölüm yağdı! Onlarca sivili katlettiler

Doğu Guta'daki Anadolu Ajansı muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye göre bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 7, Haresta'da 1, Duma'da 3, Misraba'da 2, Zemelka'da 2, Hamuriye'de 4, Kefer Batna'da 5, Sakba'da 3, Medyere'de 1 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Katil Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17:00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:46
  1. Doğu Guta
  2. Suriye
  3. Esed rejimi
  4. Beyaz Baretliler
  5. sivil katliamı

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  • İbrahim AYDIN İbrahim AYDIN 18 dk önce
    Allahım Sen bu Zalimleri Durdur. Acilen birşeyler yapılması lazım gerekirse Türkiyede bakacağız mazlum çocuklara hastalara, yaşlılara, gençlere İnş.
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