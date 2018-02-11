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Resmen meydan okudu: O toprakları almadan, Putin yenilmeden vazgeçmem

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili "Gürcistan, Abhazya ve diğer topraklarını geri almadan, eski kalkınma hızına ulaşmadan, Putin yenilmeden mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2018 Pazar 13:53
Resmen meydan okudu: O toprakları almadan, Putin yenilmeden vazgeçmem

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili "Gürcistan, Abhazya ve diğer topraklarını geri almadan, eski kalkınma hızına ulaşmadan, Putin yenilmeden mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcistan ve Ukrayna, topraklarını geri alana ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yenilgiye uğrayana kadar mücadele edeceğini belirtti.

Gürcistan'da ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu, Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Rustavi 2 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Hakkında verilen gıyabi hapis cezası nedeniyle ülkesine dönemeyen Saakaşvili, hem Ukrayna hem de Gürcistan'da hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savunarak tüm bunların siyaset hayatını engellenmek için yapıldığını ileri sürdü.

Saakaşvili, Rusya'nın, Ukrayna ve Gürcistan'ın toprakları işgal ettiğini hatırlatarak bu iki ülkenin toprak bütünlüğü sorunlarını çözmek için sonuna kadar çaba sarf edeceğini belirterek "Gürcistan, Abhazya ve diğer topraklarını geri almadan, eski kalkınma hızına ulaşmadan, Putin yenilmeden mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Ukrayna'da bulunan Saakaşvili, 2015'te bu ülkenin vatandaşı olup, Odessa Valiliği görevine getirilmişti. 2016'da bu görevden istifa eden Saakaşvili, Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti. Saakaşvili, 2017 yılında Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:53
  1. Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
  2. Putin

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