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Resmen katliam yaptılar! 30 kişi öldü

Boko Haram örgüt üyeleri, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Çad Gölü civarındaki 30 balıkçıyı öldürdü.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:15
Resmen katliam yaptılar! 30 kişi öldü

Boko Haram örgüt üyeleri, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Çad Gölü civarındaki 30 balıkçıyı öldürdü.

Terör örgütü, Haziran ayından bu yana yaklaşık 113 kişiyi öldürerek son dönemde saldırılarını arttırdı.

Borno eyaleti yetkilisi Kashim Shettima da gazetecilere yaptığı açıklamada, son saldırıda bölgenin farklı yerlerinde 30'dan fazla insanın katledildiğini söyledi. Örgüt üyeleri de açıklamayı doğruladı. Cumartesi günü Çad Gölü’ndeki adaları işgal eden örgüt, buradaki balıkçıları katletti.

2015 yılında Çad Gölü’nde balık avlanması yasaklanmış, balıkçılıkla geçinen halk, son dönemlerde yeniden balıkçılığa yönelmişti.

İslami terör örgütü Boko Haram, son 8 yılda 20 binden fazla kişiyi katlederken, 2 milyon 700 bin kişiyi de yurdundan etti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:15
  1. Nijerya
  2. Çad
  3. boho haram
  4. Afrika Haberleri
  • vatansevervatansever36 dk önce
    "İslami terör örgütü Boko Haram""Bu cumleyle son veriyorsunuz habere..ve bende sizi kiniyorum..!! İsid nasil daes olduysa,sizinde islam oldugunu savunan demeniz lazimdi..islamda haksiz cana kiymak,mazlumu isciyi oldurmek yok..islamdan teror,terorden islam cikmaz!!insaallah bunu kasitli yazmadiginizi dusunuyorum,tum iyi niyetimle..bunu yabanci bir gazete yazsa anlarim ,,ama sizi asla...!
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