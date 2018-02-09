Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya özerklik...

Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarını temizleyerek bölge halkını zulümden kurtarmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Esed rejiminin Kürt parlamenteri Ömer Ose, rejimin terör örgütü YPG'ye silah verdiğini itiraf etti.

PYD'YE SİLAH VERDİK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Rudaw TV'nin canlı yayınına katılan Esed rejiminin parlamenteri Ömer Ose, Esed rejiminin daha öncelerde de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı yaptığını, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonlarına karşı da rejimin desteğini artıracağını söyledi.

OTONOMİ VE ÖZERKLİK VERMEYE HAZIR

Terör örgütü PKK/PYD seslenen Ose, rejim ile daha fazla diyalog geliştirmelerini istedi. Ose, terör örgütünün rejimle iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini belirterek, rejimin otonomi veya özerklik vermeye hazır olduğunu belirtti.