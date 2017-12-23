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Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...

Katil ABD'nin kuklası olan Suudi Arabistan rejimi, sözde yolsuzluğa karşı yürüttüğü operasyon sırasında gözaltına alınan Velid bin Talel'den 6 milyar istedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:00
Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...

The Wall Street Journal'in haberine göre Suudi Arabistanlı yetkililer "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan ve ülkenin en zengin iş adamı olan Velid bin Talel'den 6 milyar dolar talep etti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başında olduğu "yolsuzluk" karşıtı operasyon geçtiğimiz ay başlamış ve yüzlerce emir ve prens gözaltına alınarak Riyad'da bulunan Ritz-Carlton oteline kapatılmıştı.

Gözaltına alınan emir ve prenslerin Muhammed bin Selman ile pazarlığa oturtulduğu ve büyk bir çoğunluğunun para karşılığında serbest kalmayı kabul ettiği açıklanmıştı.

18 milyar dolarlık servetiyle ön plana çıkan Velid bin Talel'in Muhammed bin Selman ile masaya oturmayı reddettiği belirtilmişti. Milyarder Talel'e yakın isimler, Muhammed bin Selman ile masaya oturmanın suçu kabul etme anlamına geldiğini belirterek, Talel'in bu yüzden pazarlığa yanaşmadığını ve "imparatorluğunu" korumak istediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • FarukFaruk44 dk önce
    Velid bin Talel Filistine yardım etti mi?
  • SerhatSerhat3 sa önce
    Gün gelecek bunlarda Türklerden yani bizden yardım isteyecekler.
  • SerhatSerhat3 sa önce
    Merak ediyorum bu Suudi Arabistanı yönetenler acaba neye yada hangi dine inanıyorlar.
  • SerhatSerhat4 sa önce
    Elhamdülillah Müslümanım ama mukaddes topraklar şu araplarda olduğu sürece mübarek hac ibadeti bile bana ...
  • Ertuğrul Ertuğrul 4 sa önce
    ....sana 6 tl vereyim en azından helal para görmüş olursun .
  • TürkoğluTürkTürkoğluTürk5 sa önce
    ..... prensmisin ne.....sun senin tipinide senide hizmet ettigin munafik gavurlarida alayinizida ....
  • Aslı Türk Aslı Türk 5 sa önce
    Oğlum babanabd bu paraları sana yedirir mi sandın sen çakalsın o senden çakal dört gözle o paraları tahsil edip abd ye göndermeni bekliyor.
  • DevremDevrem6 sa önce
    .. Bu adi hayduta mi yönettirecek Suudiler kendilerini?!
  • Emekli48Emekli486 sa önce
    Bu rüşvetçi pislikler birde kutsal topraklarda yönetici olacak. Kabeye gelip en önde namaz kılarlar. Sorsan birde peygamber sülalesindenim derler. Adil ol. Ver mahkemeye suçluysa çeksin cezasını.
  • Ertug hanErtug han7 sa önce
    Bize ne?
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