Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...

The Wall Street Journal'in haberine göre Suudi Arabistanlı yetkililer "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan ve ülkenin en zengin iş adamı olan Velid bin Talel'den 6 milyar dolar talep etti.



Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başında olduğu "yolsuzluk" karşıtı operasyon geçtiğimiz ay başlamış ve yüzlerce emir ve prens gözaltına alınarak Riyad'da bulunan Ritz-Carlton oteline kapatılmıştı.



Gözaltına alınan emir ve prenslerin Muhammed bin Selman ile pazarlığa oturtulduğu ve büyk bir çoğunluğunun para karşılığında serbest kalmayı kabul ettiği açıklanmıştı.



18 milyar dolarlık servetiyle ön plana çıkan Velid bin Talel'in Muhammed bin Selman ile masaya oturmayı reddettiği belirtilmişti. Milyarder Talel'e yakın isimler, Muhammed bin Selman ile masaya oturmanın suçu kabul etme anlamına geldiğini belirterek, Talel'in bu yüzden pazarlığa yanaşmadığını ve "imparatorluğunu" korumak istediğini ifade etti.