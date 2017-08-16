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Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Volkan Şen defterini kapattıklarını söyledi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:50
Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'

Bursaspor, Fenerbahçe'den ayrılan eski oyuncusu Volkan Şen'e 1.2 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Yılan hikayesine dönen transferle ilgili Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay'ın açıklamaları şu şekilde:

'Son kontratı olacak'

"Volkan Şen ve menajeriyle oturduk, görüştük. Fiyat olarak da verebileceğimiz rakamı söyledik. Ondan sonraki konuşmaların pek bir önemi yok. Kesin bir dille bizim için Volkan Şen defteri kapanmıştır Bursaspor için. Volkan Şen için bir hamle daha yapmayı düşünmüyoruz. O da kendisine en iyi kulübü bulacağını biliyor. Yapacağı kontrat onun son kontratı olacak sonuçta belki de kariyerinde. Ancak Bursaspor'la arasında bir anlaşma olmayacak."

'Accam ve Twumasi...'

"David Accam da gündemimizdeydi. Ancak Chicago Fire onun için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ayrıca MLS'ten onay çıkması gerekiyor gelebilmesi için. Bu şartlarda Bursaspor için rafta bile durmuyor diyebiliriz. Twumasi'deki problem ise farklı. Kulübü bize, "Sizinle anlaşsak bile bu transfer Celtic maçlarından önce olmaz" dedi. Bizim de bekleyecek zamanımız yok. O yüzden başka isimlere yöneleceğiz."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:50
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