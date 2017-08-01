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Resmen duyuruldu! İşte Pakistan'ın yeni başbakanı

Navaz Şerif'in Anayasa Mahkemesi tarafınan görevden alınmasının ardından Pakistan'da eski Petrol Bakanı Şahid Hakan Abbasi yeni başbakan seçildi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:36
Resmen duyuruldu! İşte Pakistan'ın yeni başbakanı

Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'i görevinden almasının ardından, geçici olarak Şahid Hakan Abbasi'nin yeni başbakan olarak seçildiği açıklandı.

221 MİLLETVEKİLİNİN OYUNU ALDI

Abbasi'nin 342 üyeli mecliste, 221 milletvekilinin oyunu alarak göreve geldiği açıklandı. Meclis Sözcüsü Serdar Ayaz Sadık, Abbasi'nin bugün geç saatlerde görev geç saatlerde yemin ederek göreve başlayacağını söyledi. 

ŞAHİD HAKAN ABBASİ KABİNEDE YER ALIYOR

Abbasi, Kabinede Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyordu.

45 GÜN İÇİNDE ERKEN SEÇİM KARARI ALINMASI BEKLENİYOR

Geçici başbakan olarak duyurulan Abbasi'nin, 45 günlük görev süresinin ardından erken seçim kararı açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:36
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