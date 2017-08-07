Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Resmen duyurdu! Gary Medel'in imzası an meselesi

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, İnter'den Gary Medel ile yakından ilgilendiklerini açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:12
Resmen duyurdu! Gary Medel'in imzası an meselesi

Şili merkezli El Mercurio gazetesine konuşan Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, "Transferi kısa zamanda sonlandırmayı umuyoruz. Medel'in Şili Milli Takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Inter'de de harika işler yaptığını gördük. Medel yakından ilgilendiğimiz bir isim" ifadelerini kullandı.

Inter'in son oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almayan Medel yakın zamanda resmen Inter'den ayrılacak. Şilili oyuncuya MLS ekibi DC United da talip.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:12
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsadan yeni rekor geldi
    1. Borsadan yeni rekor geldi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni..
    3. Vedat Demiröz : Her karış toprağımız..
    4. Erzurum'daki orman yangını çıktı
    5. Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir
    6. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
    7. Venezuela ordusu kaçan 'isyancıları'..
    8. Fransa'da milletvekilleri tasarruf..
    9. Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı
    10. Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya..
    11. Soruşturması büyüyor: Türkiye'den para..
    12. Renk körlüğü olanlar nasıl görüyor?
    13. Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye..
    14. Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu
    15. A Milli Takım'da iki isim kadrodan..
    16. Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi..
    17. O araçların karına el konulabilir
    18. Cumhuriyet BAE'nin sözcüsü oldu:..
    19. Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı:..
    20. Bingöl'de komandoların dikkati faciayı..
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...