Resmen duyurdu! Gary Medel'in imzası an meselesi

Şili merkezli El Mercurio gazetesine konuşan Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, "Transferi kısa zamanda sonlandırmayı umuyoruz. Medel'in Şili Milli Takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Inter'de de harika işler yaptığını gördük. Medel yakından ilgilendiğimiz bir isim" ifadelerini kullandı.

Inter'in son oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almayan Medel yakın zamanda resmen Inter'den ayrılacak. Şilili oyuncuya MLS ekibi DC United da talip.