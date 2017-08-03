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Resmen duyurdu! 2019'da cumhurbaşkanı adayı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanları Doğu Perinçek’in aday olacağını duyurdu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:16
Resmen duyurdu! 2019'da cumhurbaşkanı adayı

Kayseri'de yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Gültekin, CHP’nin Emine Ülker Tarhan’ın yerine Ekmeleddin İhsanoğlu’nu tercih ederek, MHP’yle ‘elbirliği’yle Erdoğan’ın birinci turda seçilmesini sağladıklarını öne sürerken, "Bizim adayımız Doğu Perinçek olacak. Erdoğan’ın hakkından Doğu Perinçek gelir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:16
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