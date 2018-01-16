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Resmen batıyorlar... Lozan anlaşması diyorlardı...

Ekonomik krizden kurtulmaya çabalayan Yunanistan'da kreditörlerin talepleri doğrultusunda düzenlenerek meclise getirilen yeni "kemer sıkma" önlemleri onaylandı.

16 Ocak 2018 Salı 17:02
Resmen batıyorlar... Lozan anlaşması diyorlardı...

Yunanistan Parlamentosundaki oylamada torba yasa tasarısı, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) oyları ve bir bağımsız milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Sendikaların karşı çıktığı ve grev hakkını zorlaştıran düzenlemenin de dahil olduğu pek çok alanda "kemer sıkma" önlemleri getiren torba yasa tasarısı, 295 milletvekilinin katıldığı oylamada 154 "evet" oyu aldı.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın bu yıl kurtarma paketi programından hükümetin belirttiği şekilde çıkamayacağını belirterek, ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını savundu.

SYRIZA lideri ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise eleştirilere yanıt vererek yeni düzenlemelerle kurtarma paketi programından çıkış için önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Çipras, grev haklarıyla ilgili sendikaları bilgi kirliliği yaratmakla suçlarken düzenlemenin grev hakkını tehdit etmediğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle batık krediler nedeniyle haciz gelen mülklerin satışının kolaylaştırılması, işletmelerde grev kararı almak için gereken oranın yükseltilmesi ve aile yardımı ödeneklerinde kesintiler planlanıyor.

Düzenlemelerin meclisten geçmesiyle, 22 Ocak'ta bir araya gelecek Avro Grubu toplantısında 86 milyar avroluk kurtarma paketi kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verilmesi bekleniyor.

GREV VE GÖSTERİLER

Öte yandan, mecliste parti liderleri arasında tartışmalar yaşanırken, sendikaların çağrısıyla meclisin önünde toplanan binlerce gösterici, düzenlemeleri protesto etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Grev haklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankart taşıdı.

Göstericilerden bir grubun meclis bahçesine girmeye çalışmasıyla ise polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Molotofkokteyli, taş ve kırmızı boyalarla polise saldıran gruba, emniyet güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale edildi.

Sendikaların çağrısıyla Atina'da metro, tramvay ve otobüs çalışanlarının 24 saatlik greve gitmesiyle bugün toplu taşıma tamamıyla dururken, kentte zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:02
  1. Yunanistan Parlamentosu
  2. SYRIZA
  3. Kiriakos Miçotakis
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