Resmen akın ettiler daha da bitmedi rakam artıyor… 3 Günde 220 bin araç o ilçeye giriş yaptı!

Ramazan bayramı tatilinin başlaması ile birlikte Bodrum'a 4 kilometre uzaklıktaki Kaynar Mevkii girişindeki denetim noktasında, düzenli olarak polis ve Jandarma tarafından kontroller yapılırken, Mobese kameraları ilçeye giren araçları kayıt altına aldı. Son 24 saatte Bodrum ilçe merkezine büyük bölümü Otomobil 79 bin 661 aracın giriş yaptığı belirlendi. Bayram tatilinin başlamasından bu yana geçen sürece ilçeye giriş yapan araç sayısı 220 bine ulaştı. Bu rakamın tatil bitinceye kadar 250 bini bulmasının beklendiği kaydedildi.

TATİLCİLER 'ERKEN' DÖNÜŞ YOLUNDA

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüş kararı alan vatandaşlar Çanakkale kent merkezinde yoğunluğa yol açtı.

Alınan bilgiye göre, cuma günü mesai bitiminin ardından yola çıkan ve bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü dönüş yolunda da feribot sırası için yaklaşık 3 kilometrelik kuyruğa takıldı.

İstanbul'dan İzmir'e giden ve tatillerini erken bitirip eve dönme kararı alan Erhan Bayraktar, Çanakkale Boğazı'na bir an önce köprü yapılmasını beklediklerini söyledi.

Bayram tatillerini Bursa'da geçiren Gülsüm Adıgüzel ise gidiş yolunda da benzer bir trafikle karşılaştıklarını, dönüşte daha çok beklememek için ikinci gün dönmeye karar verdiklerini anlattı.

Çanakkale kent merkezindeki iskeleye gelip sıraya giren araçlar Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak depolatıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, vatandaşların bayram tatili dönüşünde mağdur olmamaları için feribot seferlerinin yine saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştığını belirtti.

Yetkililer, yoğunluk sona erene kadar seferlerin bu şekilde devam edeceğini kaydetti.