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Resmen akın ettiler daha da bitmedi rakam artıyor… 3 Günde 220 bin araç o ilçeye giriş yaptı!

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile tatilcilerin akınına uğrarken, 3 gün içinde 220 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:48
Resmen akın ettiler daha da bitmedi rakam artıyor… 3 Günde 220 bin araç o ilçeye giriş yaptı!

Ramazan bayramı tatilinin başlaması ile birlikte Bodrum'a 4 kilometre uzaklıktaki Kaynar Mevkii girişindeki denetim noktasında, düzenli olarak polis ve Jandarma tarafından kontroller yapılırken, Mobese kameraları ilçeye giren araçları kayıt altına aldı. Son 24 saatte Bodrum ilçe merkezine büyük bölümü Otomobil 79 bin 661 aracın giriş yaptığı belirlendi. Bayram tatilinin başlamasından bu yana geçen sürece ilçeye giriş yapan araç sayısı 220 bine ulaştı. Bu rakamın tatil bitinceye kadar 250 bini bulmasının beklendiği kaydedildi.

TATİLCİLER 'ERKEN' DÖNÜŞ YOLUNDA

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüş  kararı alan vatandaşlar Çanakkale kent merkezinde yoğunluğa yol açtı.

Alınan bilgiye göre, cuma günü mesai bitiminin ardından yola çıkan ve  bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir  iskelelerinden Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken  davrandı.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda  sürücü dönüş yolunda da feribot sırası için yaklaşık 3 kilometrelik kuyruğa  takıldı.

İstanbul'dan İzmir'e giden ve tatillerini erken bitirip eve dönme  kararı alan Erhan Bayraktar, Çanakkale Boğazı'na bir an önce köprü yapılmasını  beklediklerini söyledi.

Bayram tatillerini Bursa'da geçiren Gülsüm Adıgüzel ise gidiş yolunda  da benzer bir trafikle karşılaştıklarını, dönüşte daha çok beklememek için ikinci  gün dönmeye karar verdiklerini anlattı.

Çanakkale kent merkezindeki iskeleye gelip sıraya giren araçlar  Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde  çift yönlü olarak depolatıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ  A.Ş yetkilileri, vatandaşların bayram tatili dönüşünde mağdur olmamaları için  feribot seferlerinin yine saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştığını  belirtti.

Yetkililer, yoğunluk sona erene kadar seferlerin bu şekilde devam  edeceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:48
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