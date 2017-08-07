Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Resmen açıklandı: Türkiye 'rüzgar'da Avrupa dördüncüsü

Türkiye yılın ilk yarısında rüzgarda işletmeye aldığı 377 megavatlık kapasiteyle Avrupa ülkeleri arasında dördüncü oldu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:10
Resmen açıklandı: Türkiye 'rüzgar'da Avrupa dördüncüsü

Türkiye rüzgar enerjisinde ocak-haziran döneminde devreye aldığı 377 megavat kurulu kapasiteyle Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da yılın ilk altı aylık döneminde toplam 6 bin 100 megavat rüzgar kapasitesi sisteme dahil edildi.

Bu dönemde Almanya'nın Avrupa'da 2 bin 200 megavat rüzgar kapasitesi işletmeye dahil ederek ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, "Avrupa'da bin 200 megavatla İngiltere ikinci ve 492 megavatla Fransa üçüncü oldu. Türkiye ise 2017 yılının ilk yarısında sisteme dahil ettiği 377 megavatlık rüzgar kapasitesiyle kurulu güç bakımından Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu dönemde deniz üzerinde (offshore) rüzgar santrallerinde ise toplam bin 300 megavat kapasitenin devreye alındığı vurgulandı.

Rüzgar yatırımlarının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 milyar avro azalarak 8,3 milyar avroya gerilediği kaydedilen açıklamada, bu dönemde 2,9 milyar avro onshore ve 5,4 milyar avro da offshore rüzgar santrallerine yatırım yapıldığı bildirildi. 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:10
  1. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope
  2. rüzgar enerjisi
  • cafercafer59 dk önce
    Üfürmede üflemede birinciyiz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Borsadan yeni rekor geldi
  1. Borsadan yeni rekor geldi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni..
  3. Vedat Demiröz : Her karış toprağımız..
  4. Erzurum'daki orman yangını çıktı
  5. Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir
  6. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
  7. Venezuela ordusu kaçan 'isyancıları'..
  8. Fransa'da milletvekilleri tasarruf..
  9. Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı
  10. Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya..
  11. Soruşturması büyüyor: Türkiye'den para..
  12. Renk körlüğü olanlar nasıl görüyor?
  13. Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye..
  14. Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu
  15. A Milli Takım'da iki isim kadrodan..
  16. Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi..
  17. O araçların karına el konulabilir
  18. Cumhuriyet BAE'nin sözcüsü oldu:..
  19. Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı:..
  20. Bingöl'de komandoların dikkati faciayı..
Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...