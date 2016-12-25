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Resmen açıklandı! Galatasaray seneye Avrupa'da yok

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Rusya'da konuştu ve gelecek sezon wild card uygulaması yapılmayacağını söyledi.

Resmen açıklandı! Galatasaray seneye Avrupa'da yok
Eklenme: 25 Aralık 2016, 17:58
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CSKA Moskova-Fenerbahçe maçını izleyen Bertomeu, R-Sport'a yaptığı açıklamada, 'Gelecek sezon 11 A lisanslı takım ile birlikte Eurocup, VTB Ligi, Adriyatik Ligi, Almanya Ligi ve İspanya Ligi şampiyonları yer alacak. Wildcard olmayacak' ifadelerini kullandı.

Bertomeu bunun üzerine sorulan, 'David Blatt'i takımın başına geçiren Darüşşafaka DoğuşEuroleague'de olmayacak mı' sorusu üzerine, 'Mümkün değil. Yeni format geçen yıl kabul edildi. Sistem her takım tarafından biliniyor' diye konuştu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Eurocup'ı kazanan Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'e direkt katılma hakkını elde etmişti. Darüşşafaka Doğuş da wildcard ile organizasyona dahil edilmişti.

Bertomeu'nın bu açıklaması doğrultusunda Eurocup'ta takımı olmayan Türkiye'yi gelecek sezon THY Euroleague'de sadece Anadolu Efes ve Fenerbahçe temsil edecek.

 
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