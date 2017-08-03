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Resmen açıklandı: 2019'da cumhurbaşkanlığına aday

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanları Doğu Perinçek’in aday olacağını bildirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:49
Resmen açıklandı: 2019'da cumhurbaşkanlığına aday

Kayseri'de yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, CHP’nin Emine Ülker Tarhan’ın yerine Ekmeleddin İhsanoğlu’nu tercih ederek, MHP’yle ‘elbirliği’yle Erdoğan’ın birinci turda seçilmesini sağladıklarını öne sürerken, "Bizim adayımız Doğu Perinçek olacak. Erdoğan’ın hakkından Doğu Perinçek gelir" iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 16:49
  1. cumhurbaşkanlığı seçimi
  2. Doğu Perinçek
  3. vatan partisi
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