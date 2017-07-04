Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’le birlikte yeni bir siyasi parti kuracakları yönündeki iddialara ilişkin Ümit Özdağ, “Bir süreden beri çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyoruz. Bunun ötesinde bugün kadro çalışmaları program çalışmaları yürüyen bu siyasi parti çalışmasıyla ilgili detaylı bilgi verecek durumda değilim. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek” diye konuştu.

“BEKLENTİM YÜKSEK DEĞİL”

CHP’nin 16 Nisan referandum sonuçlarına itiraz için AİHM’e başvurmasını da değerlendiren Özdağ, “CHP’nin bu başvurusuna herhangi bir itirazda bulunmak durumunda değilim ama beklentimin buradan yüksek olmadığını da ifade etmek durumdayım” dedi.