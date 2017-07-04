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Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

MHP'den ihraç edilen bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir süredir yeni bir siyasi parti çalışmasını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyoruz. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek" diye konuştu. CHP'nin 16 Nisan referandum sonuçlarına itiraz için AİHM'e başvurmasına da değinen Özdağ, "Beklentimin buradan yüksek olmadığını da ifade etmek durumdayım" dedi

04 Temmuz 2017 Salı 14:40
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’le birlikte yeni bir siyasi parti kuracakları yönündeki iddialara ilişkin Ümit Özdağ, “Bir süreden beri çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyoruz. Bunun ötesinde bugün kadro çalışmaları program çalışmaları yürüyen bu siyasi parti çalışmasıyla ilgili detaylı bilgi verecek durumda değilim. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek” diye konuştu.

“BEKLENTİM YÜKSEK DEĞİL”

CHP’nin 16 Nisan referandum sonuçlarına itiraz için AİHM’e başvurmasını da değerlendiren Özdağ, “CHP’nin bu başvurusuna herhangi bir itirazda bulunmak durumunda değilim ama beklentimin buradan yüksek olmadığını da ifade etmek durumdayım” dedi.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:40
  1. ümit özdağ'dan son dakika yeni parti açıklaması
  • YurtseverYurtsever31 dk önce
    Helal olsun çok da iyi olur.Bıktık köhnelenmiş Siyaseten.Hayırlısı olsun
  • tuğrultuğrul33 dk önce
    Kripto darbeseverli...
  • behnantanerbehnantaner48 dk önce
    Mhp mi kaldi Keskin kardesim?
  • Galip BarutGalip Barut49 dk önce
    Fetö seni sevsin canım ben seni amcanım.
  • vatansevervatansever50 dk önce
    Mhp yi bolme calismalarinda az da olsa umudu kalmis..yazikk..devlet tokadi az gelmis,millet tokadi istiyorlar..
  • YağmurYağmur53 dk önce
    İlk seçimden sonra kapıya kilidi vururlar
  • KeskinKeskin56 dk önce
    Saglam ayakabı olsan mhp'de kalıcı olurdun.
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