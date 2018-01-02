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Resmen açıkladı! Rusya tarihinde bir ilk

Rusya'da 18 Mart 2018'de yapılacak seçimlere Müslüman kadın gazeteci Aina Gamzatova'nın da katılacağı açıklandı.

02 Ocak 2018 Salı 12:51
Resmen açıkladı! Rusya tarihinde bir ilk

Rusya'da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Vladimir Putin'in rakipleri belli oluyor. Son olarak Müslüman gazeteci Aina Gamzatova, merkezi seçim komitesine evraklarını götürerek adaylığını açıkladı.

Rusya'ya bağlı özerk bir devlet olan Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki yerel bir girişim tarafından başkan adayı olarak gösterilen Gamzatova, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışacak. Ancak 46 yaşındaki gazetecinin seçimlere katılabilmek için öncelikle Rusya'nın her bölgesinden toplam 300 bin imza toplayabilmesi gerekiyor.

Dağıstan Müftüsü'nün eşi olan Gamzatova, aynı zamanda eşinin danışmanlığını da yürütüyordu. Gamzatova aynı zamanda son dönemde yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Rusya'nın ilk Müslüman kadın başkan adayı, henüz detaylı seçim programını açıklamadı ancak seçim kampanyasını ulusal birlik ve bağlılık üzerine kurması bekleniyor.

18 Mart'ta sandık başına gidecek olan Rusya'da geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Vladimir Putin de bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu.

Daha önce ünlü televizyon sunucusu Ksenia Sobchak, vinç operatörü Natalya Lisitsina ve Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Zhirinovsky gibi isimler seçimlerde aday olduklarını duyurmuşlardı. Merkezi Seçim Komisyonu, 21 siyasi partinin ve 30 bağımsız politikacının seçimlere katılma niyetlerini açıkladıklarını belirtmişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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