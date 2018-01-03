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Ukrayna'dan açıklama: Bu yıl öldürücü silah alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, bu yıl ABD'den öldürücü savunma silahları alacaklarını söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:02
Ukrayna'dan açıklama: Bu yıl öldürücü silah alacağız

Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, "Bu yıl ABD'den öldürücü savunma silahı alacağız" diye yazdı. 

Associated Press, ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya Javelin adlı tanksavar füzeleri de dahil öldürücü silah sevk etme planını onayladığını belirtmişti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da, Washington yönetiminin Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruması için savunma silahları sevk etme kararı aldığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, ABD'nin Ukrayna'daki askeri rolünün artmasını beklemediğini söylemişti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:02
  1. Poroşenko
  2. ABD
  3. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
  • KocasolakKocasolak19 dk önce
    Putin seni yer, gözünü aç putini seçtirme, aksi halde abd ab bir halt edemez.
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