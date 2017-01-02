Reşit Akçay: Trabzonspor’un istemesi bize gurur verir

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un, Ndiaye için teklifte bulunmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un, futbolcuları Ndiaye'ye talip olmasının kendileri için gurur olduğunu belirten Mustafa Reşit Akçay şunları ifade etti:
- "Ndiaye'ye talip olunması bize gurur veriyor. Oyuncularımızın kalitesi ile alakalı bir istek duyulması, kapımızın çalınması hoş şeyler. Kaldı ki çalan da Trabzonspor. Sonuçta çok sevdiğimiz bir kulübümüz. Dolayısıyla yönetim kurulumuzun bu konudaki kararına saygı duyarız. Sonuçta bir kuruma hizmet ediyoruz. Yediğimiz tabağa hiçbir zaman tükürmedik. Bu kent, bu çevre bize bunu öğretti. Trabzonspor kültüründen biz bunu öğrendik. Bu öğrendiklerimizle birlikte, kulüp yönetim kurulu eğer bize bu şekilde bir ifadeyle gelirse biz de bunu onaylarız."